Spremite se, očekuje se mraz! Temperatura noćas u Srbiji ide u minus: Evo gde će biti najhladnije

Današnji dan u Srbiji bio je sunčan, ali hladan, a uVojodini je ujutro bilo i slabog mraza.

Maksimalna temperatura dostigla je tokom dana u mnogim predelima 14-15 stepeni, u Negotinu je bilo 17 stepeni. Ove večeri je vedro, ali i vrlo hladno. Trenutne temperature kreću se od 2 do 6 stepeni, u Beogradu je 7 stepeni. Zlatibor meri 4, Sjenica 3, a Kopaonik 0 stepeni. Pred nama je ledena noć,u većini predela uz slab mraz. U prilog tome ići će upravo vedro nebo i veliko izračivanje atmosfere. Minimalna temperatura do jutra spustiće se na -3 do 3°C, u Beogradu