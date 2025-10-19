Nedelja pred nama znatno toplija, biće i do 24 stepena

Pred nama je znatno toplija nedelja, pa će temperatura ići do čak 24 stepena.

U ponedeljak će biti pretežno sunčano. Minimalna temperatura biće 1, a maksimalna 16 stepeni. Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. U utorak i sredu će biti promenljivo oblačno, ali suvo. U utorak će temperatura biti od 7 do 18, a u sredu od 9 do 20 stepeni. U košavskom području od utorka će duvati pojačan jugoistočni vetar, koji će od petka biti u skretanju na severozapadni pravac. U četvrtak je moguća kiša, a temperatura će se kretati od 10 do 23