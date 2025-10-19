Nedelja pred nama znatno toplija, biće i do 24 stepena

Radio 021 pre 7 sati  |  021.rs
Nedelja pred nama znatno toplija, biće i do 24 stepena

Pred nama je znatno toplija nedelja, pa će temperatura ići do čak 24 stepena.

U ponedeljak će biti pretežno sunčano. Minimalna temperatura biće 1, a maksimalna 16 stepeni. Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. U utorak i sredu će biti promenljivo oblačno, ali suvo. U utorak će temperatura biti od 7 do 18, a u sredu od 9 do 20 stepeni. U košavskom području od utorka će duvati pojačan jugoistočni vetar, koji će od petka biti u skretanju na severozapadni pravac. U četvrtak je moguća kiša, a temperatura će se kretati od 10 do 23
Stiže nam naglo otopljenje, uskoro i do 24 stepena: Nova prognoza Marka Čubrila, evo kad ulazimo u zimu

Mondo pre 5 sati
Prognoza: Mraz na startu sedmice, a onda temperature rastu do 24 stepena

Serbian News Media pre 6 sati
Sutra hladno jutro, tokom dana sunčano

Novi magazin pre 7 sati
Treba očekivati kišu ili pljuskove Ozbiljno zahlađenje stiže u Srbiju, ovaj datum je ključan

Alo pre 6 sati
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 20. do 26. oktobra)

Pressek pre 8 sati
Spremite se, biće svega! Evo kako nas vreme čeka narednih dana, oglasio se RHMZ: Sunce, mraz, košava, kiša...

Blic pre 8 sati
Spremite se, biće svega! Evo kako nas vreme čeka narednih dana, oglasio se RHMZ: Sunce, mraz, košava, kiša...

Blic pre 8 sati
"Nije lepo što se manipuliše patnjom pacijenata": Posle jeftinih stanova, nižih cena, Vučić najavljuje i - vakcinu protiv raka…

N1 Info pre 23 minuta
Gusle se orile Belim dvorom

Prokuplje press pre 13 minuta
Studenti Fakuleta savremenih umetnosti Beograd izveli svoju diplomsku predstavu ,,Petra“

Glas Zaječara pre 13 minuta
Portret prof. dr Duška Ljuštine

Glas Zaječara pre 18 minuta
„Nije lepo što se manipuliše patnjom pacijenata“: Posle jeftinih stanova, nižih cena, Vučić najavljuje i – vakcinu protiv raka…

Glas Zaječara pre 3 minuta