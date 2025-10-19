Sutra hladno jutro, tokom dana sunčano

Novi magazin pre 4 sati  |  Beta
Sutra hladno jutro, tokom dana sunčano

U Srbiji će sutra ujutro biti hladno sa slabim mrazem, tokom dana pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, krajem dana na jugu Banata u pojačanju. Najniža temperatura će se kretati od minus tri do pet stepeni, a najviša od 15 do 18 sepeni. U Beogradu će jutro biti hladno, na periferiji sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano.Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura će se kretati od dva do pet stepeni, a najviša dnevna oko 17 stepeni. U Srbiji će u utorak ujutro bti hladno uz slab
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Stiže nam naglo otopljenje, uskoro i do 24 stepena: Nova prognoza Marka Čubrila, evo kad ulazimo u zimu

Stiže nam naglo otopljenje, uskoro i do 24 stepena: Nova prognoza Marka Čubrila, evo kad ulazimo u zimu

Mondo pre 2 sata
Prognoza: Mraz na startu sedmice, a onda temperature rastu do 24 stepena

Prognoza: Mraz na startu sedmice, a onda temperature rastu do 24 stepena

Serbian News Media pre 3 sata
Nedelja pred nama znatno toplija, biće i do 24 stepena

Nedelja pred nama znatno toplija, biće i do 24 stepena

Radio 021 pre 4 sati
Treba očekivati kišu ili pljuskove Ozbiljno zahlađenje stiže u Srbiju, ovaj datum je ključan

Treba očekivati kišu ili pljuskove Ozbiljno zahlađenje stiže u Srbiju, ovaj datum je ključan

Alo pre 3 sata
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 20. do 26. oktobra)

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 20. do 26. oktobra)

Pressek pre 5 sati
Spremite se, biće svega! Evo kako nas vreme čeka narednih dana, oglasio se RHMZ: Sunce, mraz, košava, kiša...

Spremite se, biće svega! Evo kako nas vreme čeka narednih dana, oglasio se RHMZ: Sunce, mraz, košava, kiša...

Blic pre 5 sati
Spremite se, biće svega! Evo kako nas vreme čeka narednih dana, oglasio se RHMZ: Sunce, mraz, košava, kiša...

Spremite se, biće svega! Evo kako nas vreme čeka narednih dana, oglasio se RHMZ: Sunce, mraz, košava, kiša...

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatRHMZVremenska prognozavreme

Regioni, najnovije vesti »

Savo Manojlović u Nišu: Ako sačuvamo jug, sačuvaćemo Srbiju

Savo Manojlović u Nišu: Ako sačuvamo jug, sačuvaćemo Srbiju

Jugmedia pre 25 minuta
Oktobarske konjičke igre privukle brojne Kragujevčane

Oktobarske konjičke igre privukle brojne Kragujevčane

RTK pre 10 minuta
Savo Manojlović: Korupcija je ono što muči Niš, korupcija je razlog zbog kog jug Srbije već decenijama kopni

Savo Manojlović: Korupcija je ono što muči Niš, korupcija je razlog zbog kog jug Srbije već decenijama kopni

Južne vesti pre 6 minuta
Obeležena „Tri oktobra“: Sećanje na žrtve streljanja u Ilićevu, Maršiću i Grošnici

Obeležena „Tri oktobra“: Sećanje na žrtve streljanja u Ilićevu, Maršiću i Grošnici

RTK pre 25 minuta
Za 6.000 dinara možete iz "čeke" da posmatrate medveda na Tari, ako se ne pojavi - pola para dobijate nazad: Srpska planina je…

Za 6.000 dinara možete iz "čeke" da posmatrate medveda na Tari, ako se ne pojavi - pola para dobijate nazad: Srpska planina je dom ovih divljih zveri, čini se sve da se oni prate i zaštite (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 0 minuta