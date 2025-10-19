Sutra hladno jutro, tokom dana sunčano

U Srbiji će sutra ujutro biti hladno sa slabim mrazem, tokom dana pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, krajem dana na jugu Banata u pojačanju. Najniža temperatura će se kretati od minus tri do pet stepeni, a najviša od 15 do 18 sepeni. U Beogradu će jutro biti hladno, na periferiji sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano.Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura će se kretati od dva do pet stepeni, a najviša dnevna oko 17 stepeni. U Srbiji će u utorak ujutro bti hladno uz slab