Evo šta se u Srbiji očekuje večeras i kakva promena se najavljuje! U 20.30 časova oglasio se RHMZ sa ovim vestima

Alo pre 2 sata
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) oglasio se sa novom najavom u nedelju, 20.07.2025. u 20.30 časova

Kako isitče RHMZ u toku noći na teritoriji Srbije biće hladno i suvo vreme, dok se promena vremena očekuje u drugoj polovini naredne sedmice kada će doći do povećanje oblačnosti, a ponede se očekuje i kiša. Kako se dodaje, do utorka (21. oktobra) ujutru hladno uz slab prizemni, a u ponedeljak i slab mraz na dva metra visine. Od ponedeljka postepeno toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području i u planinskim predelima. U drugoj polovini naredne
