Srpska lista oštro osuđuje hapšenje Srba u Zubinom potoku i Zvečanu: To je nastavak terora Kurtijevog režima

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Srpska lista oštro osuđuje hapšenje Srba u Zubinom potoku i Zvečanu: To je nastavak terora Kurtijevog režima
Današnja neosnovana i brutalna hapšenja Srba u Zubinom Potoku i Zvečanu predstavljaju nastavak organizovanog terora režima Aljbina Kurtija nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, saopštila je Srpska lista. "Specijalne jedinice kosovske policije, pod punom ratnom opremom, upale su u ranim jutarnjim časovima u srpske domove, lomeći vrata i izazivajući strah i paniku među građanima. Reč je o goloj demonstraciji sile i pokušaju zastrašivanja našeg naroda", naveli su
