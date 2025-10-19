Srpska lista oštro osuđuje hapšenje Srba u Zubinom potoku i Zvečanu: To je nastavak terora Kurtijevog režima

Današnja neosnovana i brutalna hapšenja Srba u Zubinom Potoku i Zvečanu predstavljaju nastavak organizovanog terora režima Aljbina Kurtija nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, saopštila je Srpska lista. "Specijalne jedinice kosovske policije, pod punom ratnom opremom, upale su u ranim jutarnjim časovima u srpske domove, lomeći vrata i izazivajući strah i paniku među građanima. Reč je o goloj demonstraciji sile i pokušaju zastrašivanja našeg naroda", naveli su