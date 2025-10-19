Umro Sem Rivers: Osnivač čuvenog benda preminuo u 49. godini

Sem Rivers, basista i osnivač benda Limp Bizkit, preminuo je u subotu, objavio je bend na društvenim mrežama.

Uzrok smrti nije naveden, iako je imao istoriju bolesti jetre povezane sa alkoholom. imao je 48 godina. - Danas smo izgubili našeg brata. Našeg saborca. Naš otkucaj srca. Sem Rivers nije bio samo naš basista — bio je čista magija. Puls ispod svake pesme, mir u haosu, duša u zvuku, napisao je bend. Rođen u Džeksonvilu, Florida, 1977. godine, Sem Rivers je počeo da svira muziku u srednjoj školi, počevši od tube jer je njegov prijatelj, budući bubnjar Limp Bizkita