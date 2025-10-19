Putin stavio do znanja šta traži za kraj rata: Ukrajina ima samo jednu opciju, Tramp pojačava pritiske

Mondo pre 1 sat  |  Mila Matović
Putin stavio do znanja šta traži za kraj rata: Ukrajina ima samo jednu opciju, Tramp pojačava pritiske

Ruski predsednik Vladimir Putin je tokom telefonskog razgovora prošle nedelje sa američkim predsednikom Donaldom Trampom zatražio da Kijev preda kontrolu nad Donjeckom, strateški važnim regionom na istoku Ukrajine, kao uslov za okončanje rata, rekla su dva visoka zvaničnika upoznata sa razgovorom za "Vašington post".

Putinovo insistiranje na Donjecku pokazuje da se ne povlači od ranijih zahteva, uprkos Trampovom optimizmu da će postići dogovor, rekli su zvaničnici koji su govorili pod uslovom anonimnosti. Rusija i proruski separatisti kontrolišu delove ovog regiona od 2014. godine, ali nikada nisu uspeli da ga osvoje u potpunosti. Tramp se javno nije oglasio o Putinovom zahtevu za Donjeck. U petak, posle važnog sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Beloj
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Mediji: Bela kuća priznala — SAD vrše veći pritisak na Kijev nego na Moskvu

Mediji: Bela kuća priznala — SAD vrše veći pritisak na Kijev nego na Moskvu

Sputnik pre 1 sat
Zelenski odbio ustupke Moskvi i osporio mirovni plan Donalda Trampa

Zelenski odbio ustupke Moskvi i osporio mirovni plan Donalda Trampa

Politika pre 1 sat
Američki mediji: Sad vrše veći pritisak na Kijev nego na Moskvu

Američki mediji: Sad vrše veći pritisak na Kijev nego na Moskvu

Večernje novosti pre 1 sat
Zelenski rekao "ne": Bez ustupaka Putinu

Zelenski rekao "ne": Bez ustupaka Putinu

Pravda pre 2 sata
“Volstrit džurnal”: SAD vrše veći pritisak na Kijev nego na Moskvu

“Volstrit džurnal”: SAD vrše veći pritisak na Kijev nego na Moskvu

Vesti online pre 2 sata
Obimne pripreme za novi samit Putina i Trampa: Evo šta Amerika i Rusija spremaju pre susreta dvojice predsednika

Obimne pripreme za novi samit Putina i Trampa: Evo šta Amerika i Rusija spremaju pre susreta dvojice predsednika

Večernje novosti pre 2 sata
SAD planiraju pre samita u Budimpešti više sastanaka sa Rusijom nego što je bilo pre Aljaske

SAD planiraju pre samita u Budimpešti više sastanaka sa Rusijom nego što je bilo pre Aljaske

Sputnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaVašingtonRusijaDonjeckKijevDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Dati: Pronađen jedan komad ukradenog nakita iz Luvra; BFM: Reč o kruni carice Eugenije

Dati: Pronađen jedan komad ukradenog nakita iz Luvra; BFM: Reč o kruni carice Eugenije

RTV pre 14 minuta
Pronađen ukradeni komad nakita iz Luvra – verovatno je ispao pljačkašima

Pronađen ukradeni komad nakita iz Luvra – verovatno je ispao pljačkašima

Nova pre 49 minuta
Izrael opet napada Gazu, tvrde da je Hamas prekršio primirje

Izrael opet napada Gazu, tvrde da je Hamas prekršio primirje

Vreme pre 48 minuta
Kod Louvrea pronađen jedan od ukradenih dragulja, objavljeni novi detalji pljačke

Kod Louvrea pronađen jedan od ukradenih dragulja, objavljeni novi detalji pljačke

SEEbiz pre 8 minuta
Tramp: Predsednik Kolumbije je vođa ilegalne trgovine drogom - obustavljamo sve subvencije toj zemlji

Tramp: Predsednik Kolumbije je vođa ilegalne trgovine drogom - obustavljamo sve subvencije toj zemlji

Sputnik pre 3 minuta