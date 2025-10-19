Putin stavio do znanja šta traži za kraj rata: Ukrajina ima samo jednu opciju, Tramp pojačava pritiske

Ruski predsednik Vladimir Putin je tokom telefonskog razgovora prošle nedelje sa američkim predsednikom Donaldom Trampom zatražio da Kijev preda kontrolu nad Donjeckom, strateški važnim regionom na istoku Ukrajine, kao uslov za okončanje rata, rekla su dva visoka zvaničnika upoznata sa razgovorom za "Vašington post".

Putinovo insistiranje na Donjecku pokazuje da se ne povlači od ranijih zahteva, uprkos Trampovom optimizmu da će postići dogovor, rekli su zvaničnici koji su govorili pod uslovom anonimnosti. Rusija i proruski separatisti kontrolišu delove ovog regiona od 2014. godine, ali nikada nisu uspeli da ga osvoje u potpunosti. Tramp se javno nije oglasio o Putinovom zahtevu za Donjeck. U petak, posle važnog sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Beloj