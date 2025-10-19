Umro muzičar kog su Srbi obožavali: Čuveni hit svi znate, uzrok smrti misterija

Sem Rivers, basista i osnivač benda Limp Bizkit, preminuo je u subotu, objavio je bend na društvenim mrežama.

Uzrok smrti nije naveden, iako je imao istoriju bolesti jetre povezane sa alkoholom. Imao je 48 godina. "Danas smo izgubili našeg brata. Našeg saborca. Naš otkucaj srca“, napisao je bend. „Sem Rivers nije bio samo naš basista — bio je čista magija. Puls ispod svake pesme, mir u haosu, duša u zvuku." Rođen u Džeksonvilu, Florida, 1977. godine, Sem Rivers je počeo da svira muziku u srednjoj školi, počevši od tube jer je njegov prijatelj, budući bubnjar Limp Bizkita