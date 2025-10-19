Umro muzičar kog su Srbi obožavali: Čuveni hit svi znate, uzrok smrti misterija

Mondo pre 48 minuta  |  Đorđe Milošević
Umro muzičar kog su Srbi obožavali: Čuveni hit svi znate, uzrok smrti misterija

Sem Rivers, basista i osnivač benda Limp Bizkit, preminuo je u subotu, objavio je bend na društvenim mrežama.

Uzrok smrti nije naveden, iako je imao istoriju bolesti jetre povezane sa alkoholom. Imao je 48 godina. "Danas smo izgubili našeg brata. Našeg saborca. Naš otkucaj srca“, napisao je bend. „Sem Rivers nije bio samo naš basista — bio je čista magija. Puls ispod svake pesme, mir u haosu, duša u zvuku." Rođen u Džeksonvilu, Florida, 1977. godine, Sem Rivers je počeo da svira muziku u srednjoj školi, počevši od tube jer je njegov prijatelj, budući bubnjar Limp Bizkita
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Umro Sem Rivers (48), basista Limp Bizkita

Umro Sem Rivers (48), basista Limp Bizkita

Danas pre 8 minuta
Preminuo Sam Rivers, basista grupe "Limp Biskit"

Preminuo Sam Rivers, basista grupe "Limp Biskit"

Euronews pre 3 minuta
Umro Sem Rivers: Osnivač čuvenog benda preminuo u 49. godini

Umro Sem Rivers: Osnivač čuvenog benda preminuo u 49. godini

Kurir pre 43 minuta
Preminuo basista benda Limp Bizkit, Sam Rivers

Preminuo basista benda Limp Bizkit, Sam Rivers

Balkan Rock pre 13 minuta
Preminuo osnivač benda Limp Bizkit

Preminuo osnivač benda Limp Bizkit

B92 pre 33 minuta
"Danas smo izgubili našeg brata. Našeg saborca. Naš otkucaj srca" Umro Sem Rivers, jedan od osnivača benda Limb Bizkit

"Danas smo izgubili našeg brata. Našeg saborca. Naš otkucaj srca" Umro Sem Rivers, jedan od osnivača benda Limb Bizkit

Dnevnik pre 1 sat
Umro poznati muzičar: „Sem Rivers nije bio samo naš basista — bio je čista magija"

Umro poznati muzičar: „Sem Rivers nije bio samo naš basista — bio je čista magija"

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Florida

Zabava, najnovije vesti »

Umro Sem Rivers (48), basista Limp Bizkita

Umro Sem Rivers (48), basista Limp Bizkita

Danas pre 8 minuta
Doktor nauka u zvezdama Granda: Žiri zanemeo kada je zapevala: "Ti si pevački ubica"

Doktor nauka u zvezdama Granda: Žiri zanemeo kada je zapevala: "Ti si pevački ubica"

Blic pre 48 minuta
(Video): Rođaci i komšije otkrivaju detalje iz života Šerifa Konjevića, emisija "Metar moga sela", nedelja 14.15 h, Blic TV…

(Video): Rođaci i komšije otkrivaju detalje iz života Šerifa Konjevića, emisija "Metar moga sela", nedelja 14.15 h, Blic TV

Blic pre 38 minuta
Ne ignorišite ove simptome na telefonu: Ako ih imate, moguće je da vas hakeri špijuniraju

Ne ignorišite ove simptome na telefonu: Ako ih imate, moguće je da vas hakeri špijuniraju

Blic pre 13 minuta
Mini Vrbaški pukao film: Žestoko odbrusila Asminu Durdžiću: "Ne možeš tako da mi se obraćaš", postavila ga na mesto

Mini Vrbaški pukao film: Žestoko odbrusila Asminu Durdžiću: "Ne možeš tako da mi se obraćaš", postavila ga na mesto

Blic pre 13 minuta