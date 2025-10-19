Francuske vlasti objavile spisak ukradenih dragocenitosti iz Luvra: Pogledajte kako izgledaju FOTO

Francusku ali i svet je danas šokirala vest o pljački u muzeju Luvr, kada su kriminalci, prema pisanju Le Parisiena, skriveni kapuljačama na glavama, ušli su u zgradu gde su se odvijali građevinski radovi i upali u galeriju Apolo.

Prema najnovijem saopštenju Ministarstva kulture Francuske, „osam predmeta neprocenjive kulturne vrednosti" ukradeno je u nedelju ujutru iz muzeja Luvr, piše francuski Figaro. Prema dostupnim informacijama, među ukradenim predmetima nalaze se: Kao što smo ranije otkrili u nedelju, kruna carice Evgenije, visine 13 cm i širine 15 cm, sastavljena od 1.354 dijamanta, 1.136 ruža i 56 smaragda, konačno je pronađena,