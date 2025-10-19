Nemačka policija upala u stan pisca koji je uporedio Gazu sa nacističkim zločinima

Politika pre 11 minuta
Nemačka policija upala u stan pisca koji je uporedio Gazu sa nacističkim zločinima

„Oduvek sam se zalagao za pravo Izraela na postojanje, ali podjednako i za pravo Palestine na postojanje“

Nemačke vlasti su upale u kuću istaknutog autora i političara Jirgena Todenhefera i konfiskovale mu telefone i računare nakon što je na društvenim mrežama kritikovao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Todenhefer, koji predvodi Stranku pravde, rekao je da je policija u Minhenu pokrenula krivični postupak protiv njega nakon objave na društvenim mrežama u kojoj je kritikovao Netanjahua i uporedio izraelske vojne akcije u Gazi sa nacističkim zločinima, prenose
Ključne reči

IzraelPalestinaMinhenNemačkaGaza

