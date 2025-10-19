Sumnja se da je vozač BMW-a presao u suprotnu traku i zakucao se u autobus: Poznati svi detalji jezive nesreće na putu Čačak - Kragujevac, oglasio se MUP Čačak - Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se povodom teške saobraćajne nesreće kod Čačka, u kojoj je jedna osoba nastradala.

Jutros oko 6.40 časova, na putu Mrčajevci-Kragujevac u mestu Bečanj, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali autobus i automobil. Do nezgode je došlo tako što je vozač „BMW“, kako se sumnja, usled neprilagođene brzine, prešao u suprotnu traku i sudario se sa autobusom. U ovoj nezgodi pedesetčetvorogodišnji vozač „BMW“ smrtno je stradao, dok je jedna osoba zbrinuta u Opštoj bolnici u Čačku, radi ukazivanja lekarske pomoći. Na lice mesta izašli su