Rukometašice Radničkog savladale Mladi radnik

Rukometašice Radničkog iz Kragujevca su u susretu 5. kola Super B rukometne lige savladale na svom parketu ekipu Mladog radnika iz Radinca rezultatom 28:25 i tako dobrom partijom i trijumfom povratile samopouzdanje pred nastavak šampionata. Nakon nekompletnog kola, Kragujevčanke se nalaze na četvrtom mestu sa osvojenih šest bodova. U narednoj utakmici 6. kola Super B rukometne lige Radnički gostuje u Beogradu ekipi Juniora u nedelju, 26. oktobra.
