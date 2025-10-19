Polimlje ostvarilo drugu vezanu pobedu, prvu pred svojim navijačima

Prijepolje/Gornji Milanovac – Golom Rekovića u 23. minutu, fudbaleri Polimlja stigli su do druge vezane pobede u tekućoj sezoni Srpske lige „Zapad“, a prve pred svojim navijačima.

Na stadionu u Hašimbegovića polju, u okviru 11. kola, Polimlje je savladalo Takovo iz Gornjeg Milanovca rezultatom 1:0. Foto: A.Rovčanin U čvrstoj i borbenoj utakmici pred punim tribinama, domaći fudbaleri u crvenim dresovima prikazali su odlučnu igru, kontrolisali dešavanja na terenu i zasluženo upisali nova tri boda. Pored postignutog gola, stvorili su još nekoliko izglednih prilika za ubedljiviju pobedu, ali su gosti uspeli da sačuvaju mrežu od većeg poraza.