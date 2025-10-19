Vidosavljević ponosan nakon pobede nad "svojim" Kragujevčanima

Novajlija koji je stigao baš iz Radničkog 1923 - Milutin Vidosavljević je sa dva gola trasirao put Vojvodini do važne pobede u derbiju 12. kola Super lige Srbije.

On je postigao dva gola u pobedi Voše nad Kragujevčanima rezultatom 4:1, a za sajt kluba je izrazio zadovoljstvo zbog pobede. "Najbitnije je da smo ostvarili pobedu posle tri meča u kojima nismo došli do željenih rezultata. Tim je igrao izuzetno dobro gotovo svih 90 minuta i uspeli smo u svemu što smo zacrtali pred ovaj derbi", počeo je priču Milutin Vidosavljević. Pobednički mentalitet krasi sjajnog ofanzivnog vezistu, što se najbolje vidi po tome što već