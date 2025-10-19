Vidosavljević: Želimo da nastavimo u pobedničkom ritmu

Sportski žurnal pre 51 minuta
Vidosavljević: Želimo da nastavimo u pobedničkom ritmu

Fudbaleri Vojvodine savladali su u subotu na svom terenu kragujevački Radnički rezultatom 4:1 u 12. kolu SLS

Prvotimac Vojvodine Milutin Vidosavljević izjavio je danas da klub iz Novog Sada želi da nastavi sa serijom pobeda u Superligi Srbije. Fudbaleri Vojvodine savladali su u subotu na svom terenu kragujevački Radnički rezultatom 4:1 u 12. kolu SLS. - Najbitnije je da smo ostvarili pobedu posle tri meča u kojima nismo došli do željenih rezultata. Tim je igrao izuzetno dobro gotovo svih 90 minuta i uspeli smo u svemu što smo zacrtali pred ovaj derbi - rekao je
