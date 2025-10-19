Cedevita Olimpija razbila Zadar

Cedevita Olimpija razbila Zadar

Košarkaši Cedevita Olimpije savladali su Zadar rezultatom 97:72 u trećem kolu ABA lige.

Cedevita Olimpija je time popravila svoj skor u Grupi B na 2-1, dok je Zadar pao na 1-2. Iako su u dve četvrtine gosti iz Hrvatske uspeli da budu u potpunom egalu sa protivnikom, preostale dve bile su dovoljne Cedeviti da dođe do izuzetno ubedljivog trijumfa (28:17 u drugoj, 27:13 u trećoj). Čak šest igrača bilo je dvocifreno kod domaćina – Gibson je ubacio 16, Girard 15, Nikolić i Stjuart po 12, a Škara i Cerkvenik po 11 poena. Na drugoj strani taj učinak imali su
