Pretresi u Zvečanu i Zubinom Potoku; Kancelarija za KiM: Privođenje sedmoro Srba, Kurtijeva odmazda

Specijalno tužilaštvo u Prištini i policija sprovode akciju u opštinama Zubin Potok i Zvečan na Kosovu i Metohiji, pretresajući više lokacija zbog sumnji u navodno počinjena teška krivična dela. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju navode je privedeno sedam Srba, i da je akciju naredio Aljbin Kurti nezadovoljan izbornim rezultatima.

Policijski istražitelji iz Direkcije za istrage organizovanog kriminala i teških krivičnih dela sprovode sudski nalog, na zahtev Specijalnog tužilaštva, za pretres devet lokacija, zbog sumnje da su počinjena krivična dela: ugrožavanje osoblja Ujedinjenih nacija ili osoba povezanih sa njima i teško ubistvo i napad na službeno osoblje tokom obavljanja službene dužnosti, navodi se u saopštenju tužilaštva. Navodi se da operacija pomažu i "druge relevantne jedinice