U saobraćajnoj nesreći u čačanskom selu Bresnica poginula jedna osoba

RTV pre 28 minuta  |  Tanjug
ČAČAK - Na magistralnom putu Čačak-Kragujevac, u čačanskom selu Bresnica, jutros se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba poginula.

Do nesreće je došlo kada su se sudarili putnički automobil i autobus, koji je nakon toga sleteo s kolovoza i udario u dalekovod. Na licu mesta poginula je jedna osoba iz putničkog automobila, a više putnika iz autobusa je povređeno. Na mestu nesreće intervenisale su ekipe Hitne pomoći, a policija je izvršila uviđaj, koji će pokazati okolnosti pod kojima se udes dogodio.
