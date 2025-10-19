Kod Louvrea pronađen jedan od ukradenih dragulja, objavljeni novi detalji pljačke

PARIZ - Jedan od dragulja ukradenih jutros iz pariškog Louvrea tijekom spektakularne provale pronađen je u blizini muzeja, objavila je francuska ministrica kulture.

"Dragulj je pronađen u blizini Louvrea, trenutačno ga se procjenjuje", rekla je Rachida Dati na televiziji TF1, dodajući da "organizirani kriminal danas cilja na umjetnine" i da su "muzeji postali mete". Vrijednost ulova "neprocjenjiva je", rekao je ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez, koji je francuskim medijima rekao da su lopovi pljačku izvršili za "sedam minuta". Usredotočili su se na "dvije izložbene vitrine" u Apolonovoj galeriji, rekao je Nuñez.