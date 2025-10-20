Majka mrtve bebe iz novog sada stabilno Oglasio se Univerzitetski klinički centar Vojvodine

Za sada nije poznat uzrok smrti bebe.

Pacijentkinja K.M. (39) koja je, kako se sumnja rodila bebu koja je pronađena mrtva na ulici u tom gradu, stabilnog je stanja i smeštena je na Kliniku za ginekologiju i akušerstvo radi daljeg praćenja i opservacije. Iz Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine je saopšteno da je nju ekipa Hitne pomoći uz pratnju policije dovezla zbog porođaja van porodilišta. "Po prijemu na kliniku, pacijentkinja je bila svesna, slabije komunikativna, sa urednim vitalnim