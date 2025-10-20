Samit u Budimpešti na staklenim nogama?

B92 pre 16 minuta
Samit u Budimpešti na staklenim nogama?

Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto izjavio je danas da očekuje da će mnogi učiniti sve što mogu da spreče mirovni samit Sjedinjenih Američkih Država i Rusije u Budimpešti, i da blokiraju svaku šansu za mir u Ukrajini.

Američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin saglasili su se u telefonskom razgovoru prošle nedelje da se sastanu u Budimpešti kako bi razgovarali o postizanju mira u Ukrajini, dok je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao da je spreman da prisustvuje planiranom samitu SAD - Rusija, ali da Budimpeštu ne vidi kao "najprikladnije mesto". "Rekli smo unapred, mnogi će učiniti sve što mogu da spreče mirovni samit u Budimpešti i da blokiraju
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Sijarto: Mnogi ce učiniti sve da spreče mirovni samit u Budimpešti

Sijarto: Mnogi ce učiniti sve da spreče mirovni samit u Budimpešti

RTV pre 42 minuta
Sijarto: Mnogi će učiniti sve da spreče mirovni samit u Budimpešti

Sijarto: Mnogi će učiniti sve da spreče mirovni samit u Budimpešti

Politika pre 27 minuta
Balkanska zemlja spremna da pomogne Putinu: Otvara svoj vazdušni prostor za prelet ruskog predsednika

Balkanska zemlja spremna da pomogne Putinu: Otvara svoj vazdušni prostor za prelet ruskog predsednika

Večernje novosti pre 46 minuta
Bugarski ministar: Obezbedićemo koridor za Putinov avion do Budimpešte za sastanak sa Trampom

Bugarski ministar: Obezbedićemo koridor za Putinov avion do Budimpešte za sastanak sa Trampom

Nova pre 1 sat
Jedan poziv menja sve: Kako je Tramp promenio mišljenje o Ukrajini zbog jednog razgovora sa Putinom

Jedan poziv menja sve: Kako je Tramp promenio mišljenje o Ukrajini zbog jednog razgovora sa Putinom

Sputnik pre 1 sat
Nato zemlja sa kojom se graniči Srbija nudi pomoć Putinu! Evo kako će ruski predsednik stići do Budimpešte na sastanak sa…

Nato zemlja sa kojom se graniči Srbija nudi pomoć Putinu! Evo kako će ruski predsednik stići do Budimpešte na sastanak sa Trampom

Blic pre 1 sat
Ministar poručio: Otvorićemo vazdušni prostor za Putina

Ministar poručio: Otvorićemo vazdušni prostor za Putina

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaBudimpeštaDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Sumnjivi dron Uočen u Španiji: Panika na aerodromu: Letovi hitno preusmereni, policija odmah podigla letelicu

Sumnjivi dron Uočen u Španiji: Panika na aerodromu: Letovi hitno preusmereni, policija odmah podigla letelicu

Blic pre 52 minuta
"Ako nisu dobri, iskorenićemo ih": Tramp upozorio Hamas: "bili ste veoma nasilni"

"Ako nisu dobri, iskorenićemo ih": Tramp upozorio Hamas: "bili ste veoma nasilni"

Blic pre 1 minut
„Nervoza u Kremlju je ekstremna i ima ozbiljne posledice“: Ruski istraživački novinari pojašnjavaju o čemu je reč

„Nervoza u Kremlju je ekstremna i ima ozbiljne posledice“: Ruski istraživački novinari pojašnjavaju o čemu je reč

Danas pre 47 minuta
Protesti generacije Z: Zašto je azijska omladina ljuta?

Protesti generacije Z: Zašto je azijska omladina ljuta?

Danas pre 1 sat
Blumberg: Model Kfora primer za svaku buduću misiju u Gazi

Blumberg: Model Kfora primer za svaku buduću misiju u Gazi

Danas pre 1 sat