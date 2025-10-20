Samit u Budimpešti na staklenim nogama?

Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto izjavio je danas da očekuje da će mnogi učiniti sve što mogu da spreče mirovni samit Sjedinjenih Američkih Država i Rusije u Budimpešti, i da blokiraju svaku šansu za mir u Ukrajini.

Američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin saglasili su se u telefonskom razgovoru prošle nedelje da se sastanu u Budimpešti kako bi razgovarali o postizanju mira u Ukrajini, dok je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao da je spreman da prisustvuje planiranom samitu SAD - Rusija, ali da Budimpeštu ne vidi kao "najprikladnije mesto". "Rekli smo unapred, mnogi će učiniti sve što mogu da spreče mirovni samit u Budimpešti i da blokiraju