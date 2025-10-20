Lavrov i Rubio razgovarali o sastanku Trampa i Putina

Beta pre 3 sata

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i njegov američki kolega Marko Rubio razgovarali su danas telefonom o detaljima predstojećeg samita predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa u Budimpešti.

Rubio je "naglasio važnost predstojećih sastanaka kao prilike za Moskvu i Vašington da zajedno rade na unapređenju trajnog rešenja za rat između Rusije i Ukrajine", naveo je zamenik portparola Stejt departmenta Tomi Pigot u saopštenju o pozivu.

Putin i Tramp trebalo bi da se sastanu u glavnom gradu Mađarske na drugom samitu čiji je cilj pronalaženje rešenja za rat u Ukrajini.

{Related:232938}

Lavrov i Rubio su danas razgovarali o "mogućim konkretnim koracima" za sastanak, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova, opisujući diskusiju kao "konstruktivnu".

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izrazio je spremnost da prisustvuje sastanku ako dobije poziv. Ni datum ni ostali detalji sastanka još nisu objavljeni.

U petak, tokom posete Vašingtonu, ukrajinski predsednik nije uspeo da ubedi Donalda Trampa da isporuči Ukrajini američke krstareće rakete Tomahavk. Donald Tramp je pozvao zaraćene strane da prekinu neprijateljstva, ohrabrujući Ukrajinu i Rusiju da "odmah stanu na trenutnoj liniji fronta".

(Beta, 20.10.2025)

Povezane vesti »

Samit u Budimpešti na udaru EU, ali o bezbednosti Putina - odlučuje Amerika

Samit u Budimpešti na udaru EU, ali o bezbednosti Putina - odlučuje Amerika

Sputnik pre 1 sat
Novinar pitao o Putinu i Trampu; Dobio odgovor - "tvoja mama" FOTO

Novinar pitao o Putinu i Trampu; Dobio odgovor - "tvoja mama" FOTO

B92 pre 1 sat
Jedan poziv menja sve: Kako je Tramp promenio mišljenje o Ukrajini zbog jednog razgovora sa Putinom

Jedan poziv menja sve: Kako je Tramp promenio mišljenje o Ukrajini zbog jednog razgovora sa Putinom

Večernje novosti pre 1 sat
Indija gura “prst u oko” Americi

Indija gura “prst u oko” Americi

Vesti online pre 2 sata
Oko: Diplomatija Viktora Orbana, može li u Budimpešti da se završi rat u Ukrajini

Oko: Diplomatija Viktora Orbana, može li u Budimpešti da se završi rat u Ukrajini

RTS pre 2 sata
Sijarto: Mnogi ce učiniti sve da spreče mirovni samit u Budimpešti

Sijarto: Mnogi ce učiniti sve da spreče mirovni samit u Budimpešti

RTV pre 3 sata
Lavrov i Rubio razgovarali o sastanku Trampa i Putina

Lavrov i Rubio razgovarali o sastanku Trampa i Putina

Radio sto plus pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaVašingtonSergej LavrovRusijaBudimpeštaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

"Napadnut sam zbog njegove lične zlobe": Bivši direktor FBI udario na Trampa: Traži odbacivanje optužnice

"Napadnut sam zbog njegove lične zlobe": Bivši direktor FBI udario na Trampa: Traži odbacivanje optužnice

Blic pre 0 minuta
(Foto) Pink panteri opljačkali: Luvr?! Stručnjaci tvrde: "Sve odgovara metodama tajanstvene bande, dragulji su verovatno već…

(Foto) Pink panteri opljačkali: Luvr?! Stručnjaci tvrde: "Sve odgovara metodama tajanstvene bande, dragulji su verovatno već prokrijumčareni iz Francuske"

Blic pre 45 minuta
(Foto) ubila pastorku otrovom za pacove: Stavila ga u sladoled, pa dala devojčici: Policija otkrila jedan detalj koji ledi krv…

(Foto) ubila pastorku otrovom za pacove: Stavila ga u sladoled, pa dala devojčici: Policija otkrila jedan detalj koji ledi krv u žilama, a evo zašto joj je sud u Južnoj Africi smanjio kaznu

Blic pre 5 minuta
(Video) Tornado pogodio evropsku zemlju, nastao totalni kolaps: Ima mrtvih, padali kranovi, obustavljen saobraćaj, nestalo…

(Video) Tornado pogodio evropsku zemlju, nastao totalni kolaps: Ima mrtvih, padali kranovi, obustavljen saobraćaj, nestalo struje

Blic pre 55 minuta
Vojska ulazi u grad! Sud odobrio Trampovu naredbu: "Suočavamo se sa unutrašnjim neprijateljem"

Vojska ulazi u grad! Sud odobrio Trampovu naredbu: "Suočavamo se sa unutrašnjim neprijateljem"

Blic pre 10 minuta