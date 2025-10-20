Lavrov i Rubio razgovarali o sastanku Trampa i Putina
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i njegov američki kolega Marko Rubio razgovarali su danas telefonom o detaljima predstojećeg samita predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa u Budimpešti.
Rubio je "naglasio važnost predstojećih sastanaka kao prilike za Moskvu i Vašington da zajedno rade na unapređenju trajnog rešenja za rat između Rusije i Ukrajine", naveo je zamenik portparola Stejt departmenta Tomi Pigot u saopštenju o pozivu.
Putin i Tramp trebalo bi da se sastanu u glavnom gradu Mađarske na drugom samitu čiji je cilj pronalaženje rešenja za rat u Ukrajini.
Lavrov i Rubio su danas razgovarali o "mogućim konkretnim koracima" za sastanak, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova, opisujući diskusiju kao "konstruktivnu".
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izrazio je spremnost da prisustvuje sastanku ako dobije poziv. Ni datum ni ostali detalji sastanka još nisu objavljeni.
U petak, tokom posete Vašingtonu, ukrajinski predsednik nije uspeo da ubedi Donalda Trampa da isporuči Ukrajini američke krstareće rakete Tomahavk. Donald Tramp je pozvao zaraćene strane da prekinu neprijateljstva, ohrabrujući Ukrajinu i Rusiju da "odmah stanu na trenutnoj liniji fronta".
(Beta, 20.10.2025)