Sijarto: Mnogi ce učiniti sve da spreče mirovni samit u Budimpešti

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
BUDIMPEŠTA - Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto izjavio je danas da očekuje da će mnogi učiniti sve što mogu da spreče mirovni samit Sjedinjenih Američkih Država i Rusije u Budimpešti, i da blokiraju svaku šansu za mir u Ukrajini.

Američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin saglasili su se u telefonskom razgovoru prošle nedelje da se sastanu u Budimpešti kako bi razgovarali o postizanju mira u Ukrajini, dok je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao da je spreman da prisustvuje planiranom samitu SAD - Rusija, ali da Budimpeštu ne vidi kao "najprikladnije mesto". "Rekli smo unapred, mnogi ce učiniti sve što mogu da spreče mirovni samit u Budimpešti i da blokiraju
Ova NATO zemlja sa kojom se graniči Srbija nudi pomoć Putinu! Evo kako će ruski predsednik stići do Budimpešte na sastanak sa Trampom

Indija gura “prst u oko” Americi

Oko: Diplomatija Viktora Orbana, može li u Budimpešti da se završi rat u Ukrajini

Lavrov i Rubio razgovarali o sastanku Trampa i Putina

Lavrov i Rubio razgovarali o sastanku Trampa i Putina

Samit u Budimpešti na staklenim nogama?

Sijarto: Mnogi će učiniti sve da spreče mirovni samit u Budimpešti

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaVašingtonRojtersRusijaBudimpeštaDonald TrampVladimir Zelenski

Šta nije u redu sa tim da nekoliko Tomahavki padne na Moskvu?

(Video, foto) bivšeg predsednika čeka samica od 9 kvadrata: Sarkozi od sutra robija u pariskom zatvoru, evo u kakvom luksuzu…

Unutar neverovatnog, smelog i (do sada) nezaustavljivog uspona Zohrana Mamdanija

"Glava ubice bila je na trbuhu žrtve, samo mu se noga trzala": Komšija otkrio jezive detalje zločina u Sloveniji

"Putin i Zelenski se Mrze više od svega, baš mi otežavaju": Tramp se žalio u Beloj kući pred novinarima: "Nisam rekao da će…

