Teške reči litvanskog ministra; "Putinu je mesto u Hagu - u Evropi nema mesta ratnim zločincima"

Ruskom lideru Vladimiru Putinu trebalo bi onemogućiti učešće u pregovorima sa visokim ulozima, osmišljenim da zamrznu rat u Ukrajini, izjavio je danas litvanski ministar spoljnih poslova Kestutis Budris.

On je osudio plan američkog predsednika Donalda Trampa da se on i Putin sastanu u Budimpešti, ističući da ''ne može da zamisli'' da Putin prelazi u evropski vazdušni prostor, javlja Rojters. ''U Evropi nema mesta ratnim zločincima. Jedino mesto u Evropi za Putina je Hag, u tribunalu, a ne u nekoj od naših prestonica'', rekao je on uoči sastanka ministara spoljnih poslova zemalja članica EU u Luksemburgu. Na pitanje da li postoji rizik da se Tramp naljuti ukoliko