Teške reči litvanskog ministra; "Putinu je mesto u Hagu - u Evropi nema mesta ratnim zločincima"

Ruskom lideru Vladimiru Putinu trebalo bi onemogućiti učešće u pregovorima sa visokim ulozima, osmišljenim da zamrznu rat u Ukrajini, izjavio je danas litvanski ministar spoljnih poslova Kestutis Budris.

On je osudio plan američkog predsednika Donalda Trampa da se on i Putin sastanu u Budimpešti, ističući da ''ne može da zamisli'' da Putin prelazi u evropski vazdušni prostor, javlja Rojters. ''U Evropi nema mesta ratnim zločincima. Jedino mesto u Evropi za Putina je Hag, u tribunalu, a ne u nekoj od naših prestonica'', rekao je on uoči sastanka ministara spoljnih poslova zemalja članica EU u Luksemburgu. Na pitanje da li postoji rizik da se Tramp naljuti ukoliko
Zelenski: Ukrajina spremna za sastanak u Budimpešti ako bude pozvana

Zelenski izjavio da je spreman da razgovara sa Trampom i Putinom ukoliko bude pozvan na samit

"Nije lepo što Putin dolazi"

Kalas o najavi susreta Trampa i Putina u Mađarskoj: Loše je da EU dočekuje osobu s nalogom za hapšenje

"Putin je kao hamas, samo jači": Zelenski spreman da dođe u Budimpeštu, ali postoji veliki problem: Orban nas blokira!

Kalas: Neprimereno je da Putin dolazi u Mađarsku, zemlju članicu Evropske unije

Kalas: Uopšte nije lepo što Putin možda dolazi u Mađarsku

