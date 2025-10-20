Zelenski dao smelu izjavu o ratu u Ukrajini; Kraj?

B92 pre 2 sata
Zelenski dao smelu izjavu o ratu u Ukrajini; Kraj?

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da se približava "mogući kraj" sukoba sa Rusijom. Njegove reči je citirala RBK-Ukrajina.

"Približavamo se mogućem kraju rata. Mogu vam sa sigurnošću reći. To ne znači da će se definitivno završiti, ali predsednik Tramp je mnogo postigao na Bliskom istoku i želi da iskoristi ovaj talas kako bi okončao rat Rusije protiv Ukrajine", rekao je Zelenski. Prema njegovim rečima, u međunarodnim odnosima pojavljuje se snažan politički zahtev za prekid neprijateljstava između Moskve i Kijeva. Ukrajina koristi ovo raspoloženje da "poveća pritisak na Rusiju",
