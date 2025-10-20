Zvezda dočekuje Dončićev tim - Obradović debituje u ABA ligi

B92 pre 1 sat
Zvezda dočekuje Dončićev tim - Obradović debituje u ABA ligi

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Ilirije iz Ljubljane, u okviru 3. kola ABA lige.

Zvezda se vratila obavezama u regionalnom takmičenju, posle duplog kola u Evroligi, a utakmia sa slovenačkim timom je na programu od 18 časova u hali "Aleksandar Nikolić". S obzirom na novi sistem takmičenja, crveno-beli su zbog neparnog broja ekipa bili slobodni u drugoj rundi. U prvom meču, Zvezda je pretrpela poraz od ekipe Zadra (85:79), a taj duel je bio prekretnica za promenu trenera. Grčki stručnjak Janis Sferopulos je dobio otkaz, a na njegovo mesto je


KošarkaCrvena ZvezdaLjubljanaGrčkaEvroligaZadarABA ligaJanis Sferopulos

