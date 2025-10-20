Pljačka u Luvru: Za sedam minuta ukrali nakit ‘neprocenjive’ vrednosti

BBC News pre 26 minuta

REUTERS/Benoit Tessier Turistkinje prave selfi ispred polomljenog prozora kroz koji su lopovi ušli i poharali jednu od galerija Luvra

Jedan od najpoznatijih i najposećenijih muzeja na svetu - Luvr - zatvoren je nakon što je maskirana banda opljačkala jednu od njegovih galerija.

Zvaničnici su pljačku koja se dogodila 19. oktobra usred dana nazvali „drskom", a pojedini su je okatakterisali i kao veliku sramotu za Francusku.

Lopovi, opremljeni električnim alatima, provalili su u Luvr oko 9.30 i za samo sedam minuta poharali galeriju sa osam vrednih dragulja francuskih vladara.

Francuski mediji preneli su da je grupa maskiranih muškaraca provalila u muzej koristeći platformu kamiona kojom su se podigli do Apolonove galerije.

Lopovi su koristili male električne sekače da naprave otvor u prozoru kako bi ušli u galeriju i istim alatom isekli vitrine u kojima su čuvani dragulji.

Pobegli su skuterima noseći devet komada nakita.

Tokom bestva jedan od dragulja - kruna carice Evgenije - ispala im je i ona je pronađena oštećena u blizini muzeja, kažu vlasti.

Evo šta znamo o krađi koja je zaprepastila Francusku.

Kako je izvedena krađa?

REUTERS/Gonzalo Fuentes Prozor kroz koji su lopovi ušli u galeriju u Luvru

Krađa se dogodila 19. oktobra između 9:30 i 9:40 po lokalnom vremenu, ubrzo nakon što je muzej otvoren za posetioce.

Četiri lopova su koristila mehanički lift montiran na vozilu kako bi se podigli do Galerie d'Apollon (Galeriji Apolona) preko balkona.

Na fotografijama se vide merdevine montirane na vozilu koje vode do prozora na prvom spratu.

Lopovi su sekačima isekli prozore i ušli u muzej.

Zatim su pretili čuvarima, koji su evakuisali prostorije, i ukrali predmete iz dve staklene vitrine.

Muzejski alarmi su se oglasili, a zaposleni su poštovali protokol kontaktirajući snage bezbednosti i štiteći posetioce, saopštilo je Ministarstvo kulture.

Banda je pokušala da zapali vozilo parkirano ispred muzeja, ali ih je sprečila intervencija zaposlenog u muzeju, dodaje se.

Ministarka kulture Rašida Dati rekla je francuskoj televiziji TF1 da se na snimcima iz muzeja vide maskirani pljačkaši kako „mirno" ulaze u galeriju i razbijaju vitrine sa nakitom.

„Pljačku si izveli profesionalno, bez nasilja i bilo kakve panike", rekla je ona.

Niko nije povređen u incidentu, dodala je.

Opisala je da su lopovi delovali „iskusno" sa dobro pripremljenim planom da pobegnu na dva skutera.

Istražitelji tragaju za četvoricom osumnjičenih i proučavaju snimke sa sigurnosnih kamera.

Sve se odigralo „veoma, veoma brzo", rekao je ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez za radio Frans Inter.

Pljačka je izvedena za manje sedam minuta, dodao je.

Jedan svedok je opisao da je u trenucima evakuacije nastala „potpuna panika".

'Užasna slika Francuske'

Francuski ministar pravde rekao je da su mere bezbednosti „zakazale" u sprečavanju velike pljačke nakita koja je stvorila veoma negativnu sliku o zemlji.

„Ljudi su uspeli da parkiraju kamion za selidbe usred Pariza, da se za nekoliko minuta popnu u muzej i ukradu neprocenjive dragulje.

„To stvara užasnu sliku Francuske", rekao je Žeral Darmanen za radio Frans Inter.

Ipak, ubeđen je da će policija na kraju uhapsiti lopove.

Međutim, šef organizacije specijalizovane za lociranje i vraćanje ukradenih i opljačkanih umetničkih dela upozava je da ako lopovi ne budu uhvaćeni u narednih 24 do 48 sati, ukradeni nakit neće biti pronađen.

„Trenutno se vodi trka s vremenom", rekao je Kris Marinelo, izvršni direktor organizacije Art Recovery International, za BBC.

Ukradene krune i dijademe, kaže, lako se mogu razbiti i prodati u malim delovima.

„Lopovi ih neće sačuvati netaknute, već će ih razbiti, istopiti vredni metal, ponovo iseći vredno kamenje i sakriti dokaze o zločinu", rekao je Marinelo.

Francuska policija „zna da će u narednih 24 ili 48 sati, ako lopovi ne budu uhvaćeni, ti komadi verovatno biti rastočeni u komade", rekao je.

„Možda će uhvatiti kriminalce, ali neće povratiti nakit".

Šta je ukradeno?

Ukradeno je osam predmeta, među kojima su dijademe, ogrlice, minđuše i broševe, prema vlastima.

Svi su iz 19. veka i nekada su pripadali francuskoj kraljevskoj porodici ili carskim vladarima.

Francusko Ministarstvo kulture saopštilo je da su ukradeni predmeti:

Tijara i broš carice Evgeniji, supruge Napoleona Trećeg

Smaragdna ogrlica i par smaragdnih minđuša carice Marije Luize

Tijara, ogrlica i jedna minđuša iz safirnog seta koji je pripadao kraljici Mariji-Amaliji i kraljici Hortenziji

Broš poznat kao „relikvija"

Ovi komadi su ukrašeni hiljadama dijamanata i drugih dragocenih dragih kamenja.

Još dva predmeta, među kojima kruna carice Evgenije, pronađena su u blizini mesta događaja.

Očigledo su lopovima ispala tokom bekstva.

Nunjez je opisao ukradeni nakit kao „neprocenjiv".

Šta je u Apolonovoj galeriji?

U Apolonovoj galeriji, koja je bila na meti lopova, čuva se ono što je ostalo od francuskih krunskih dragulja.

Oni su uglavnom izgubljeni ili prodati posle Francuske revolucije, ali su neki dragoceni predmeti ostali.

Među njima je nakit koji je posle Revolucije pripadao caru Napoleonu, njegovom nećaku Napoleonu Trećem i njihovim suprugama, carici Mariji Luizi i Evgeniji.

Na sajtu Luvra piše da su najdragoceniji predmeti u galeriji bila tri dijamanta poznata kao Regent, Sansi i Hortenzija.

REUTERS/Gonzalo Fuentes Nakit je ukraden iz jedne od galerija muzeja Luvr

Šta je Luvr?

U srcu Pariza, Luvr je najveći muzej na svetu sa skoro 73.000 kvadratnih metara izložbenog prostora.

To je više od površine deset fudbalskih terena.

Prvobitno je izgrađen 1546. godine kao palata za francusku kraljevsku porodicu.

Kralj Fransoa, njegov prvi stanovnik, bio je ljubitelj umetnosti i nameravao je da u Luvru predstavi sopstvenu kolekciju.

Kraljevi koji su kasnije vladali znatno su proširili umetničke fondove krune, a Luj Četrnaesti je čak stekao umetničku kolekciju engleskog kralja Čarlsa Prvog, posle pogubljenja u engleskom građanskom ratu.

Kolekcija je ostala uglavnom u privatnom vlasništvu do izbijanja Francuske revolucije 1789, da bi četiri godine kasnije 1793. Luvr bio otvoren kao javna umetnička galerija.

Danas, Luvr prikazuje više od 35.000 umetničkih dela, među kojima je i čuvena slika Mona Liza Leonarda da Vinčija, i dnevno privlači oko 30.000 posetilaca.

Koliko su česte pljačke Luvra?

Nisu česte, zahvaljujući jakom obezbeđenju, ali ih je bilo.

Najpoznatija se odigrala 1911. godine kada je ukradeno remek-delo Leonarda da Vinčija, Mona Liza.

Pesnik Gijom Apoliner i slikar Pablo Pikaso su obili osumnjičeni i policija ih je ispitivala.

Međutim, ispostavilo se da je krivac bio Italijan koji je iz osećaja nacionalnog ponosa želeo da slika bude vraćena u Italiju.

Pronađena je tri godine kasnije u Firenci i vraćena u Pariz.

U to vreme slika nije bila toliko poznata kao sada.

U drugom slučaju, 1983. godine neki delovi oklopa iz 16. veka su nestali i ponovo su otkriveni tek 2011. godine.

Najskorije 1998, ukradena je slika umetnika iz 19. veka Kamija Koroa.

„Le Chemin de Sevres “ (Put za Sevr) je jednostavno skinut sa zida, a da niko nije video.

Zbog ove krađe su bezbednosne mere u muzeju značajno promenjene, ali slika nikad nije pronađena.

Broj krađa u francuskim muzejima je u porastu.

U septembru su lopovi provalili u Muzej Adrijen Dibuš u Limožu i ukrali porcelanske radove navodno vredne 9,5 miliona evra.

U novembru 2024. godine, sedam predmeta „velike istorijske i kulturloške vrednosti" ukradeno je iz Muzeja Konjak-Žej u prestonici.

Pet je pronađeno pre nekoliko dana.

Istog meseca, naoružani pljačkaši su upali u Muzej Ijeron u Burgundiji, pucajući pre nego što su pobegli sa umetničkim delima 20. veka vrednim milionima evra.

