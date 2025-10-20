Luvr ipak ostaje zatvoren dan nakon pljačke nakita

RTV pre 20 minuta  |  Tanjug
Luvr ipak ostaje zatvoren dan nakon pljačke nakita

PARIZ - Muzej Luvr, koji je prvobitno najavio da će u 09 časova otvoriti vrata za posetioce, ipak će biti zatvoren ceo dan.

To je saopšteno dan nakon velike pljačke tokom koje su ukradeni dragoceni predmeti "neprocenjive vrednosti", prenosi BFM tv. Pres služba muzeja ranije danas saopštila je da će muzej biti otvoren od 09 časova, uz ograničenje pristupa pojedinim delovima iz bezbednosnih razloga, a oko 10 časova odlučeno je da Luvr ostane zatvoren za javnost tokom čitavog dana. Pljačka se dogodila u nedelju, 19. oktobra, u čuvenoj Galeriji Apolon, koja čuva prestižnu kolekciju nakita
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Luvr ipak ostaje zatvoren dan nakon pljačke nakita

Luvr ipak ostaje zatvoren dan nakon pljačke nakita

N1 Info pre 13 minuta
Luvr ipak ostaje zatvoren dan nakon pljačke nakita

Luvr ipak ostaje zatvoren dan nakon pljačke nakita

NIN pre 9 minuta
Luvr ipak ostaje zatvoren za posetioce dan nakon pljačke

Luvr ipak ostaje zatvoren za posetioce dan nakon pljačke

RTS pre 9 minuta
Luvr zatvoren nakon pljačke

Luvr zatvoren nakon pljačke

B92 pre 4 minuta
Pljačkaši ostavili jedan bitan trag, a sada su u najvećoj dilemi! Kako je izvedena spektakularna pljačka Luvra, cure novi…

Pljačkaši ostavili jedan bitan trag, a sada su u najvećoj dilemi! Kako je izvedena spektakularna pljačka Luvra, cure novi detalji - "Mislim da su potcenili..."

Kurir pre 58 minuta
Luvr ponovo radi, ali deo muzeja još uvek zatvoren nakon pljačke

Luvr ponovo radi, ali deo muzeja još uvek zatvoren nakon pljačke

Nova pre 1 sat
Muzej Luvr biće danas ponovo otvoren

Muzej Luvr biće danas ponovo otvoren

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ParizFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Pljačka u Luvru: Za sedam minuta ukrali nakit 'neprocenjive' vrednosti

Pljačka u Luvru: Za sedam minuta ukrali nakit 'neprocenjive' vrednosti

BBC News pre 30 minuta
Luvr ipak ostaje zatvoren dan nakon pljačke nakita

Luvr ipak ostaje zatvoren dan nakon pljačke nakita

RTV pre 20 minuta
Crnadak: Vlast SNSD ponižena, poništili sve zakone, čak i one zbog kojih je Dodik osuđen

Crnadak: Vlast SNSD ponižena, poništili sve zakone, čak i one zbog kojih je Dodik osuđen

Danas pre 14 minuta
Prekid vatre i dalje je na snazi, kaže Tramp posle izraelskog napada na Gazu

Prekid vatre i dalje je na snazi, kaže Tramp posle izraelskog napada na Gazu

BBC News pre 44 minuta
Dva muškarca i dve žene poginuli u požaru u Lionu, stanari se žalili na loše uslove

Dva muškarca i dve žene poginuli u požaru u Lionu, stanari se žalili na loše uslove

RTV pre 34 minuta