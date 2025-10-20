Džej Di Vens: Tramp još nije doneo odluku o slanju raketa "tomahavk" Ukrajini

Blic pre 52 minuta
Džej Di Vens: Tramp još nije doneo odluku o slanju raketa "tomahavk" Ukrajini

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je danas da američki predsednik Donald Tramp još nije doneo odluku o eventualnoj isporuci raketa "Tomahavk" Ukrajini.

Ali, prema njegovim rečima, SAD nastavljaju da analiziraju mogućnosti isporuke oružja Kijevu. Potpredsednik SAD je naglasio da po ovom pitanju Tramp prvenstveno nastoji da obezbedi interese svoje zemlje. - Potrebni su nam ključni sistemi naoružanja za naše oružane snage, naše trupe. Na to je predsednik fokusiran - rekao je Vens. U prethodnim nedeljama postojali su signali da Tramp možda odustaje od pritiska na Kijev da postigne brz dogovor s Moskvom, nakon što je u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp: Ostalo mi je još samo da rešim sukob u Ukrajini

Tramp: Ostalo mi je još samo da rešim sukob u Ukrajini

Vesti online pre 12 minuta
Georgijev: Bugarska je spremna da obezbedi vazdušni koridor za Putina; Tramp: Ne mislim da Ukrajina može da pobedi

Georgijev: Bugarska je spremna da obezbedi vazdušni koridor za Putina; Tramp: Ne mislim da Ukrajina može da pobedi

RTS pre 17 minuta
Uživo Borbe su brutalne - vojska gazi sve pred sobom FOTO/VIDEO

Uživo Borbe su brutalne - vojska gazi sve pred sobom FOTO/VIDEO

B92 pre 47 minuta
Postoji jedan problem Tramp: Ostalo mi je još samo da rešim konflikt u Ukrajini

Postoji jedan problem Tramp: Ostalo mi je još samo da rešim konflikt u Ukrajini

Alo pre 51 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: U: Nije dobro da Putin, čovek sa poternice, dođe u Mađarsku; Kuleba: Rusija napala ukrajinsku lučku…

UKRAJINSKA KRIZA: U: Nije dobro da Putin, čovek sa poternice, dođe u Mađarsku; Kuleba: Rusija napala ukrajinsku lučku infrastrukturu

RTV pre 1 sat
Tramp: Ostalo mi je još samo da rešim konflikt u Ukrajini

Tramp: Ostalo mi je još samo da rešim konflikt u Ukrajini

Sputnik pre 1 sat
Rusi zasuli ukrajinski grad raketama i dronovima: Ima mrtvih, oštećena infrastruktura

Rusi zasuli ukrajinski grad raketama i dronovima: Ima mrtvih, oštećena infrastruktura

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaKijevDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Sumnjivi dron Uočen u Španiji: Panika na aerodromu: Letovi hitno preusmereni, policija odmah podigla letelicu

Sumnjivi dron Uočen u Španiji: Panika na aerodromu: Letovi hitno preusmereni, policija odmah podigla letelicu

Blic pre 52 minuta
"Ako nisu dobri, iskorenićemo ih": Tramp upozorio Hamas: "bili ste veoma nasilni"

"Ako nisu dobri, iskorenićemo ih": Tramp upozorio Hamas: "bili ste veoma nasilni"

Blic pre 2 minuta
„Nervoza u Kremlju je ekstremna i ima ozbiljne posledice“: Ruski istraživački novinari pojašnjavaju o čemu je reč

„Nervoza u Kremlju je ekstremna i ima ozbiljne posledice“: Ruski istraživački novinari pojašnjavaju o čemu je reč

Danas pre 47 minuta
Protesti generacije Z: Zašto je azijska omladina ljuta?

Protesti generacije Z: Zašto je azijska omladina ljuta?

Danas pre 1 sat
Civilna odbrana Gaze: Izraelska vojska ubila četiri Palestinca

Civilna odbrana Gaze: Izraelska vojska ubila četiri Palestinca

Danas pre 1 sat