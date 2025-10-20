Džej Di Vens: Tramp još nije doneo odluku o slanju raketa "tomahavk" Ukrajini

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je danas da američki predsednik Donald Tramp još nije doneo odluku o eventualnoj isporuci raketa "Tomahavk" Ukrajini.

Ali, prema njegovim rečima, SAD nastavljaju da analiziraju mogućnosti isporuke oružja Kijevu. Potpredsednik SAD je naglasio da po ovom pitanju Tramp prvenstveno nastoji da obezbedi interese svoje zemlje. - Potrebni su nam ključni sistemi naoružanja za naše oružane snage, naše trupe. Na to je predsednik fokusiran - rekao je Vens. U prethodnim nedeljama postojali su signali da Tramp možda odustaje od pritiska na Kijev da postigne brz dogovor s Moskvom, nakon što je u