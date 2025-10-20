Rat - dan 1.335: Napadnut Harkov, ponovo; Probijena ukrajinska odbrana; Zelenski produžava vanredno stanje

Danas je 1.335. dan rata u Ukrajini, gde su ruske snage tokom čitavog dana žestoko napadale. Ruska vojska je na krasnoarmejskom pravcu DNR probila višeslojnu odbranu Oružanih snaga Ukrajine u oblasti Novopavlovke, saopštio je šef DNR Denis Pušilin.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, podneo je Vrhovnoj Radi zakonske predloge o produženju roka važenja vanrednog stanja za još 90 dana i o produženju opšte mobilizacije. Ruske snage izvele su danas napad dronom na stambene zone u Hersonu, na jugu Ukrajine, a tom prilikom uništena je jedna privatna kuća, saopštio je guverner te oblasti, Jaroslav Šanko, preneli su ukrajinski mediji.