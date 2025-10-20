UKRAJINSKA KRIZA: U: Nije dobro da Putin, čovek sa poternice, dođe u Mađarsku; Kuleba: Rusija napala ukrajinsku lučku infrastrukturu

RTV pre 21 minuta  |  Tanjug, RTS
UKRAJINSKA KRIZA: U: Nije dobro da Putin, čovek sa poternice, dođe u Mađarsku; Kuleba: Rusija napala ukrajinsku lučku…

MOSKVA, KIJEV, VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.335. dan. Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je da predsednik Donald Tramp još nije doneo odluku da li će Ukrajini biti isporučene krstareće rakete "tomahavk", iako je taj zahtev zvanično primljen od ukrajinske strane. Kao glavni razlog navodi bezbednost SAD, koja, kako ističe, ima prioritet u svakoj odluci vezanoj za isporuke naoružanja. Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da je zabrinjavajuće što postoji

- Rusija napala Pavlograd raketama i dronovima, najmanje 16 povređenih Tokom dana ruske trupe su masovno napale ukrajinski grad Pavlograd i okolno područje raketama i dronovima, a u napadu ima žrtava i oštećena je infrastruktura, saopštio je vršilac dužnosti načelnika Dnjepropetrovske regionalne vojne uprave Vladislav Hajvanenko. Prema njegovim rečima,16 ljudi je povređeno u Pavlogradu , od kojih je 15 hospitalizovano, prenosi Ukrinform. "Četiri su u teškom stanju,
