"Spremite se, evo kad će udariti": Ključni čovek Evrope otkrio Putinov pravi cilj: "Nemci su javili, testiraće Član 5"

Evropski komesar za odbranu i svemir i bivši litvanski premijer Andrijus Kubilijus upozorio je da bi Rusija do 2030. godine mogla da pokuša da "testira" Član 5 NATO saveza, koji podrazumeva kolektivnu odbranu i dodao da Evropska unija mora da jača sopstevene odbrambene kapacitete, pogotovo u vezi s dronovima.

Kubilijus je izjavio da ozbiljno shvata informacije koje su, kako kaže, zasnovane na obaveštajnim podacima, posebno nemačke službe, o mogućim planovima Kremlja za agresiju na neku od susednih NATO članica. - Već prošle godine nemačka obaveštajna služba prvi put je javno govorila o mogućnosti da Rusija u tri do pet godina pokuša da testira odlučnost Alijanse. Ove godine su objavljeni dodatni dokazi da se takvi planovi razmatraju u Kremlju - rekao je Kubilijus u