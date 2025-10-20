Vremenska prognoza za 20. oktobar: Stigao je hladniji vazduh iz Srednje Evrope

Mondo pre 35 minuta  |  Uroš Matejić
Prema vremenskoj prognozi za nedelju 19. oktobar 2025. godine, stigao je hladniji vazduh iz Srednje Evrope, pa će ujutru u Srbiji biti mraza.

Zato HMZ upozorava žutim meteo-alarmom. Jutarnja temperatura od -3 do 5 stepeni, najviša dnevna od 15 do 18 stepeni. Prema vremenskoj prognozi za utorak 21. oktobar, biće pretežno sunčano i toplije Vetar slab i umeren, povremeno i jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u planinskim predelima pre podne povremeno i veoma jak. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviša od 16 do 20 stepeni. BONUS VIDEO:
