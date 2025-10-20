Vremenska prognoza za utorak 21. oktobar 2025: Sutra jutro hladno, tokom dana umereno oblačno

U Srbiji će sutra ujutru biti hladno vreme, sa maglom po kotlinama i visoravnima jugozapadne i južne Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom jutra se očekuje mestimično i slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura od dva do devet, a najviša od 13 do 20. U Beogradu sutra jutro hladno, dok će tokom dana biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar umeren, povremeno i jak jugoistočni. Najniža temperatura od pet do devet, a