Toplo narednih dana, za vikend promena vremena

Ozon press pre 1 sat
Toplo narednih dana, za vikend promena vremena

Danas duži sunčani periodi sa malo oblaka i toplije nego u nedelju.

Vetar slab južni i jugoistočni, u južnom Banatu popodne umeren jugoistočni. Pritisak u padu. Ujutru iznad normale, a popodne i krajem dana oko normale. Maksimalna temperatura od 16°C do 19°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od 5°C do 12°C. U utorak još malo toplije i znatno iznad proseka. Pre podne prolazna umerena oblačnost odlazi na istok, zatim sunčani periodi sredinom dana i popodne. Uveče novo naoblačenje zahvata zapadnu i severnu Srbiju uz moguću slabu
Otvori na ozonpress.net

Povezane vesti »

Do četvrtka nestabilno, ali toplo, a onda pljuskovi i pad temperature

Do četvrtka nestabilno, ali toplo, a onda pljuskovi i pad temperature

Rešetka pre 11 minuta
Sledi uticaj snažnih ciklona, donosi velike obrte Srbiji: Stižu košava i otopljenje, a onda ova promena

Sledi uticaj snažnih ciklona, donosi velike obrte Srbiji: Stižu košava i otopljenje, a onda ova promena

Telegraf pre 31 minuta
Do četvrtka sve toplije, biće do 23 stepena

Do četvrtka sve toplije, biće do 23 stepena

Radio 021 pre 1 sat
Vremenska prognoza za utorak 21. oktobar 2025: Sutra jutro hladno, tokom dana umereno oblačno

Vremenska prognoza za utorak 21. oktobar 2025: Sutra jutro hladno, tokom dana umereno oblačno

Novi magazin pre 1 sat
Sutra hladno jutro uz mraz i maglu, tokom dana sunčani intervali

Sutra hladno jutro uz mraz i maglu, tokom dana sunčani intervali

Serbian News Media pre 2 sata
Hladno jutro, pa plus 20 stepeni Evo kakvo nas vreme očekuje sutra, moguća kiša u ovim delovima zemlje

Hladno jutro, pa plus 20 stepeni Evo kakvo nas vreme očekuje sutra, moguća kiša u ovim delovima zemlje

Alo pre 2 sata
Mraz zaledio Srbiju: Čak minus 4 jutros u ovom gradu - evo kada će biti otopljenje, očekuje se i do 25°C

Mraz zaledio Srbiju: Čak minus 4 jutros u ovom gradu - evo kada će biti otopljenje, očekuje se i do 25°C

Pravda pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Banat

Društvo, najnovije vesti »

Poledica za Mašinu: Srpski fudbal je, na svim nivoima, u velikom padu

Poledica za Mašinu: Srpski fudbal je, na svim nivoima, u velikom padu

Mašina pre 36 minuta
Antimigrantski protest u Beogradu 24. oktobra i kontraskup istog dana

Antimigrantski protest u Beogradu 24. oktobra i kontraskup istog dana

Mašina pre 16 minuta
KCV o majci preminule bebe pronađene na ulici: U stabilnom stanju

KCV o majci preminule bebe pronađene na ulici: U stabilnom stanju

N1 Info pre 41 minuta
Ko je bio Nebojša Pavković, general osuđen za ratne zločine na Kosovu

Ko je bio Nebojša Pavković, general osuđen za ratne zločine na Kosovu

BBC News pre 46 minuta
Studenti iz Novog Pazara večeras u Mrčajevcima, objavili celu rutu do Novog Sada

Studenti iz Novog Pazara večeras u Mrčajevcima, objavili celu rutu do Novog Sada

N1 Info pre 11 minuta