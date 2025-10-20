Toplo narednih dana, za vikend promena vremena

Danas duži sunčani periodi sa malo oblaka i toplije nego u nedelju.

Vetar slab južni i jugoistočni, u južnom Banatu popodne umeren jugoistočni. Pritisak u padu. Ujutru iznad normale, a popodne i krajem dana oko normale. Maksimalna temperatura od 16°C do 19°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od 5°C do 12°C. U utorak još malo toplije i znatno iznad proseka. Pre podne prolazna umerena oblačnost odlazi na istok, zatim sunčani periodi sredinom dana i popodne. Uveče novo naoblačenje zahvata zapadnu i severnu Srbiju uz moguću slabu