UKRAJINSKA KRIZA Vens otkriva: Šta koči Trampa da odobri rakete "tomahavk" Kijevu; sprečen ukrajinski udar na Krim i više oblasti

RTV pre 4 minuta  |  RTS, Tanjug
MOSKVA, KIJEV, VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.335. dan. Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je da predsednik Donald Tramp još uvek nije doneo odluku da li će Ukrajini biti isporučene krstareće rakete "tomahavk", iako je taj zahtev zvanično primljen od ukrajinske strane. Kao glavni razlog navodi bezbednost Amerike, koja ostaje prioritet u svakom koraku. U međuvremenu, ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su sedam ukrajinskih dronova tokom noći, sprečivši udare na Krim i više oblasti.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je da predsednik Donald Tramp još uvek nije doneo odluku da li će Ukrajini biti isporučene krstareće rakete "tomahavk", iako je taj zahtev zvanično primljen od ukrajinske strane. "Znamo da je to ono što oni žele. To je pitanje o kome će predsednik na kraju doneti odluku. Ali on još nije odlučio", rekao je Vens. Naglasio je da je Trampov prioritet bezbednost SAD i da se odluke o isporukama oružja donose u tom kontekstu.
