U Leskovcu danas posebna sednica Vlade Srbije

Vlada Srbije na čelu sa premijerom prof. dr Đurom Macutom održaće danas u Leskovcu posebnu sednicu u zgradi lokalne samouprave u tom gradu.

Posebna sednica počeće u 12.00 časova, a pre nje predviđeno je otvaranje vrtića "Vesela družina", najavljeno je iz Vlade Srbije. Posle posebne sednice u Narodnom muzeju u tom gradu biće predstavljen projekat "Leskovac - prestonica kulture 2026". Ministarstvo kulture donelo je nedavno odluku da Leskovac postane nacionalna prestonica kulture u 2026. godini, pošto je u konkurenciji sa Suboticom, Somborom i Vrnjačkom Banjom osvojio najviše poena prema oceni stručne