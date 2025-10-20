Evropska unija prešla je na aktivne subverzivne napore uoči sastanka predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa, nastojeći da poremeti svaki mirovni proces u Ukrajini, izjavila je predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova za ruske medije.

– Evropska unija i agresivna zapadnoevropska zajednica prešle su na aktivna, subverzivna dejstva, kao što vole da rade. Ponovo su počeli da daju neke izjave, počeli su da upućuju praktično pretnje i tako dalje – rekla je ona. Prema njenim rečima, zapadnoevropska zajednica, podstaknuta prethodnim stavovima američkih ultraliberala želi da osujeti bilo kakve mirovne težnje, počevši od razgovora o mirovnim pregovorima do faktičkih dejstava. Zaharova je napomenula da