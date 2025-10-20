Nebojša Pavković (1946-2025): Miloševićev omiljeni general

Vreme pre 2 sata
Nebojša Pavković (1946-2025): Miloševićev omiljeni general

Nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba preminuo je u Srbiji, nakon što je u septembru pušten iz finskog zatvora zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. Pred Haškim tribunalom bio je optužen za ratne zločine

General Nebojša Pavković preminuo je u 79. godini u Beogradu. Urednik TV Informer Dragan J. Vučićević je izjavio da je Pavković „junak, heroj, veliki srpski ratnik, osuđen bez i jednog dokaza u sumanutom haškom postupku". Vučićević je ocenio da Pavković „ulazi u red najvećih srpskih generala, kao Stepa Stepanović i Živojin Mišić", te je kritikovao TV N1, Novu S, kao i list Danas koji su o njemu „izveštavalio kao o ratnom zločincu".
