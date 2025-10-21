VIDEO: 2025 Triumph Scrambler 400 XC

VIDEO: 2025 Triumph Scrambler 400 XC
Novi točkovi (19 inča napred i 17 inča pozadi) ne samo da poboljšavaju njegovu spremnost za terensku vožnju, već doprinose i autentičnom Scramblerovom stavu i samouverenom držanju motocikla. Motor serije TR je konstruisan i podešen da obezbedi karakterističnu i brzu vožnju Triumpha, sa snagom i performansama vodećim u klasi i evokativnim i prepoznatljivim zvukom. Motor od 400 kubika isporučuje 40 KS pri 8.000 o/min i 37,5 Nm obrtnog momenta pri 6.500 o/min.
