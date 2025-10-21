Ministarka: Srbija u bezizlaznoj situaciji, Bugarska blokira ruski gas

Bujanovac, 21. oktobar 2025. Srbija se nalazi u veoma teškoj situaciji, pošto je Savet Evropske unije usvojio zabranu tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje, a ta mera stupa na snagu 1. januara, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović. Suština je, kako je ministarka objavila na društvenoj mreži Instagram, da Bugarska neće dozvoliti protok ruskog gasa kroz Balkanski tok, čime će u budućnosti biti oštećena i Srbija.