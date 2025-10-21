Skupština završila rad, glasanje o svim tačkama dnevnog reda sutra u 10 časova

Poslanici Skupštine Srbije završili su danas rapravu o svim tačkama dnevnog reda, a predsednica Ana Brnabić je najavila da će se glasati sutra u 10 časova.

Tokom današnjeg rada završena je rapsrava o Predlogu odluke o izboru članova Saveta Agencije za energetiku, Predlogu odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, Predlogu odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Poslanici su razmatrati i kadrovska rešenja koja se tiču članstva u skupštinskim odborima. Skupština je juče završila raspravu o predlozima zakona od 9.