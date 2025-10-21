Ustavnom sudu podnet Predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti novog Pravilnika hitne pomoći

Pokret Pravo na život – Meri podneo je Predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti novog Pravilnika o načinu i organizaciji obavljanja hitne medicinske pomoći Ustavnom sudu, uz pomoć 60 narodnih poslanika. „Ako ovo dođe do Strazbura, Srbija će definitivno biti osuđena za kršenje prava na život“, za Mašinu navodi osnivač pokreta Pravno na život – Meri, Dejan Zejnula.

Mesec dana nakon skupa ispred Ministarstva zdravlja, kada je Pokret Pravo na život – Meri podneo četiri zahteva Ministarstvu – odgovora i dalje nema. Zato je Pokret Pravo na život – Meri uz pomoć 60 narodnih poslanika podneo Predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti novog Pravilnika o načinu i organizaciji obavljanja hitne medicinske pomoći (Sl. glasnik RS 79/2025 od 15. septembra 2025). Dejan Zejnula, osnivač Pokreta Pravo na život – Meri, za Mašinu kaže da već