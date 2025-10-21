„U sledećoj rezoluciji da osude i one pčele ubice”: Tepić i Brnabić u klinču zbog zvučnog topa i Evropskog parlamenta

Glas Zapadne Srbije pre 3 sata
„U sledećoj rezoluciji da osude i one pčele ubice”: Tepić i Brnabić u klinču zbog zvučnog topa i Evropskog parlamenta

Prva sednica jesenjeg zasedanja počela je 7. oktobra, a na dnevnom redu je ukupno 48 tačaka.

Na početku sednice poslanici su odlučili da se objedinjena rasprava vodi u tri celine - o tačkama 1. do 8, o tačkama 9. do 39. i o tačkama 40. do 48. dnevnog reda. Rasprava Marinike Tepić i Ane Brnabić zbog zvučnog topa Početak današnje sednice obeležila je rasprava Marinike Tepić, poslanice SSP-a i Ane Brnabić, predsednice Skupštine Srbije. Tepić je tvrdila da je Brnabić povredila poslovnik zato što ne postoji lista govornika i konstatovala da je predsednica
Otvori na glaszapadnesrbije.rs

Povezane vesti »

Skupština Srbije sutra glasa o 48 tačaka dnevnog reda, uključujući zakone o EXPO, nepokretnostima i 30 međunarodnih sporazuma…

Skupština Srbije sutra glasa o 48 tačaka dnevnog reda, uključujući zakone o EXPO, nepokretnostima i 30 međunarodnih sporazuma

Serbian News Media pre 1 sat
Ustavnom sudu podnet Predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti novog Pravilnika hitne pomoći

Ustavnom sudu podnet Predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti novog Pravilnika hitne pomoći

Mašina pre 3 sata
Burna rasprava u Skupštini o rezoluciji Evropskog parlamenta, Brnabić: "U sledećoj da osude i pčele ubice"

Burna rasprava u Skupštini o rezoluciji Evropskog parlamenta, Brnabić: "U sledećoj da osude i pčele ubice"

NIN pre 4 sati
Poslanici Skupštine Srbije završili raspravu o svim tačkama, u sredu glasanje

Poslanici Skupštine Srbije završili raspravu o svim tačkama, u sredu glasanje

N1 Info pre 5 sati
Skupština završila rad, glasanje o svim tačkama dnevnog reda sutra u 10.00 sati

Skupština završila rad, glasanje o svim tačkama dnevnog reda sutra u 10.00 sati

RTV pre 5 sati
"U sledećoj rezoluciji da osude i one pčele ubice": Tepić i Brnabić u klinču zbog zvučnog topa i Evropskog parlamenta…

"U sledećoj rezoluciji da osude i one pčele ubice": Tepić i Brnabić u klinču zbog zvučnog topa i Evropskog parlamenta: Poslanici sutra glasaju o svim tačkama dnevnog reda

Blic pre 5 sati
Završena sednica Skupštine, sutra glasanje o svim tačkama dnevnog reda

Završena sednica Skupštine, sutra glasanje o svim tačkama dnevnog reda

RTS pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeSSPposlovnikAna Brnabić

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Izbori u 2026. biće najvažniji u modernoj istoriji Srbije

Vučić: Izbori u 2026. biće najvažniji u modernoj istoriji Srbije

Danas pre 24 minuta
“Pozornica na kojoj Srbija glumi evropsku državu”: Koliko je danas bitan Berlinski proces?

“Pozornica na kojoj Srbija glumi evropsku državu”: Koliko je danas bitan Berlinski proces?

Danas pre 14 minuta
Gervala-Švarc na sednici Saveta bezbednosti UN: Srbija ima hegemonističke ambicije prema Kosovu

Gervala-Švarc na sednici Saveta bezbednosti UN: Srbija ima hegemonističke ambicije prema Kosovu

Danas pre 49 minuta
Kurti: Pokušavamo da formiramo vladu, ali izgleda da su alternativa izbori

Kurti: Pokušavamo da formiramo vladu, ali izgleda da su alternativa izbori

Danas pre 1 sat
VD šefa UNMIK: Beograd i Priština da preduzmu mere protiv počinilaca napada u Banjskoj

VD šefa UNMIK: Beograd i Priština da preduzmu mere protiv počinilaca napada u Banjskoj

Danas pre 59 minuta