"U sledećoj rezoluciji da osude i one pčele ubice": Tepić i Brnabić u klinču zbog zvučnog topa i Evropskog parlamenta…

Prva sednica jesenjeg zasedanja počela je 7. oktobra, a na dnevnom redu je ukupno 48 tačaka.

Na početku sednice poslanici su odlučili da se objedinjena rasprava vodi u tri celine - o tačkama 1. do 8, o tačkama 9. do 39. i o tačkama 40. do 48. dnevnog reda. Rasprava Marinike Tepić i Ane Brnabić zbog zvučnog topa Početak današnje sednice obeležila je rasprava Marinike Tepić, poslanice SSP-a i Ane Brnabić, predsednice Skupštine Srbije. Tepić je tvrdila da je Brnabić povredila poslovnik zato što ne postoji lista govornika i konstatovala da je predsednica