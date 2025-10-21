Poslanici Skupštine Srbije završili raspravu o svim tačkama, u sredu glasanje

Poslanici Skupštine Srbije završili su danas raspravu o svim predlozima koji su bili na dnevnom redu prve sednice redovnog jesenjeg zasedanja, a sutra će glasati o njima.

Sednica će početi u 10.00. Prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja, na čijem dnevnom redu je 48 tačaka, počela je 7. oktobra. Među predloženim zakonima su zakoni o evidentiranju nepokretnosti, planiranju i izgradnji, izvršenju i obezbeđenju, posebnim uslovima za EXPO, kao i 30 međunarodnih sporazuma i finansijskih ugovora.