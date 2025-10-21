Poslanici Skupštine Srbije završili raspravu o svim tačkama, u sredu glasanje

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
Poslanici Skupštine Srbije završili raspravu o svim tačkama, u sredu glasanje

Poslanici Skupštine Srbije završili su danas raspravu o svim predlozima koji su bili na dnevnom redu prve sednice redovnog jesenjeg zasedanja, a sutra će glasati o njima.

Sednica će početi u 10.00. Prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja, na čijem dnevnom redu je 48 tačaka, počela je 7. oktobra. Među predloženim zakonima su zakoni o evidentiranju nepokretnosti, planiranju i izgradnji, izvršenju i obezbeđenju, posebnim uslovima za EXPO, kao i 30 međunarodnih sporazuma i finansijskih ugovora.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Skupština Srbije sutra glasa o 48 tačaka dnevnog reda, uključujući zakone o EXPO, nepokretnostima i 30 međunarodnih sporazuma…

Skupština Srbije sutra glasa o 48 tačaka dnevnog reda, uključujući zakone o EXPO, nepokretnostima i 30 međunarodnih sporazuma

Serbian News Media pre 8 minuta
Ustavnom sudu podnet Predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti novog Pravilnika hitne pomoći

Ustavnom sudu podnet Predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti novog Pravilnika hitne pomoći

Mašina pre 2 sata
Burna rasprava u Skupštini o rezoluciji Evropskog parlamenta, Brnabić: "U sledećoj da osude i pčele ubice"

Burna rasprava u Skupštini o rezoluciji Evropskog parlamenta, Brnabić: "U sledećoj da osude i pčele ubice"

NIN pre 3 sata
„U sledećoj rezoluciji da osude i one pčele ubice”: Tepić i Brnabić u klinču zbog zvučnog topa i Evropskog parlamenta

„U sledećoj rezoluciji da osude i one pčele ubice”: Tepić i Brnabić u klinču zbog zvučnog topa i Evropskog parlamenta

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Skupština završila rad, glasanje o svim tačkama dnevnog reda sutra u 10.00 sati

Skupština završila rad, glasanje o svim tačkama dnevnog reda sutra u 10.00 sati

RTV pre 3 sata
"U sledećoj rezoluciji da osude i one pčele ubice": Tepić i Brnabić u klinču zbog zvučnog topa i Evropskog parlamenta…

"U sledećoj rezoluciji da osude i one pčele ubice": Tepić i Brnabić u klinču zbog zvučnog topa i Evropskog parlamenta: Poslanici sutra glasaju o svim tačkama dnevnog reda

Blic pre 3 sata
Završena sednica Skupštine, sutra glasanje o svim tačkama dnevnog reda

Završena sednica Skupštine, sutra glasanje o svim tačkama dnevnog reda

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeEXPO

Politika, najnovije vesti »

Kurti: Pokušavamo da formiramo vladu, ali izgleda da su alternativa izbori

Kurti: Pokušavamo da formiramo vladu, ali izgleda da su alternativa izbori

Danas pre 8 minuta
Američki predstavnik u UN: Vreme je da se ugasi UNMIK

Američki predstavnik u UN: Vreme je da se ugasi UNMIK

N1 Info pre 8 minuta
SBUN: Slovenija poziva na dijalog, Grčka na poštovanje prava Srba, Francuska na formiranje ZSO

SBUN: Slovenija poziva na dijalog, Grčka na poštovanje prava Srba, Francuska na formiranje ZSO

RTV pre 3 minuta
SB UN: SAD za gašenje, a Britanci za reformu Unmika - Kina poziva na zaštitu prava Srba na KiM

SB UN: SAD za gašenje, a Britanci za reformu Unmika - Kina poziva na zaštitu prava Srba na KiM

Sputnik pre 13 minuta
Vrela debata zbog Mercovih reči: „Pitajte vaše ćerke“

Vrela debata zbog Mercovih reči: „Pitajte vaše ćerke“

NIN pre 13 minuta