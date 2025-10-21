Završena sednica Skupštine, sutra glasanje o svim tačkama dnevnog reda

Završena sednica Skupštine, sutra glasanje o svim tačkama dnevnog reda

Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu o svim tačkama dnevnog reda, a predsednica Ana Brnabić je najavila da će se glasati sutra u 10 sati.

