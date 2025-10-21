Završena sednica Skupštine, sutra glasanje o svim tačkama dnevnog reda

Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu o svim tačkama dnevnog reda, a predsednica Ana Brnabić je najavila da će se glasati sutra u 10 sati.

Završena sednica, sutra glasanje o svim tačkama Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu o svim tačkama dnevnog reda, a predsednica Ana Brnabić je najavila da će se glasati sutra u 10 sati. Prva sednica jesenjeg zasedanja počela je 7. oktobra, a na dnevnom redu je ukupno 48 tačaka.