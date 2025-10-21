Veliki školski čas: Iz Šumarica još jednom poslata poruka mira

Tradicionalnom antiratnom manifestacijom „Veliki školski čas“ u Šumaricama obeležena je 84. godišnjica od kada je nemački okupator streljao oko 3.000 nevinih civila u Kragujevcu i okolini, među kojima je bilo i 300 đaka i profesora gimnazije. Na ovogodišnjem „Velikom školskom času“ je izvedena audio poema„Srce zemlje“ autora Dragana Boškovića, u režiji Marka Đorđevića. Umetničkom delu programa prethodili su moleban Svetim novomučenicima kragujevačkim i polaganje