N1 Studio Live u 12h: Rezolucija

Poslanici Evropskog parlamenta u sredu glasaju o usaglašenom tekstu rezolucije o polarizaciji i rastućoj represiji u Srbiji, godinu dana posle pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Evropski parlament pozvaće srpske vlasti na hitnu i potpunu primenu svih preporuka OEBS i ODIHR kako bi se obezbedili slobodni i fer izbori u Srbiji. U rezoluciji se, između ostalog, spominje i to da je vlada pregovarala sa vlasnicima United medije, u okviru koje posluje i N1, da "oslabi" taj medij i upozorava da ako se to potvrdi, to bi predstavljalo ozbiljan napad na već ugroženi medijski pluralizam u Srbiji. Uživo smo u Strazburu, dok ćemo u studiju N1