N1 Studio Live u 12h: Rezolucija

N1 Info pre 5 sati  |  N1 Beograd
N1 Studio Live u 12h: Rezolucija

Poslanici Evropskog parlamenta u sredu glasaju o usaglašenom tekstu rezolucije o polarizaciji i rastućoj represiji u Srbiji, godinu dana posle pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Evropski parlament pozvaće srpske vlasti na hitnu i potpunu primenu svih preporuka OEBS i ODIHR kako bi se obezbedili slobodni i fer izbori u Srbiji. U rezoluciji se, između ostalog, spominje i to da je vlada pregovarala sa vlasnicima United medije, u okviru koje posluje i N1, da "oslabi" taj medij i upozorava da ako se to potvrdi, to bi predstavljalo ozbiljan napad na već ugroženi medijski pluralizam u Srbiji. Uživo smo u Strazburu, dok ćemo u studiju N1
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Otkriveno šta piše u Rezoluciji EP o Srbiji: Nikad oštriji tekst, podržale ga sve poslaničke grupe

Otkriveno šta piše u Rezoluciji EP o Srbiji: Nikad oštriji tekst, podržale ga sve poslaničke grupe

Ist media pre 1 sat
Studenti 31. oktobra biciklima putuju za Novi Sad

Studenti 31. oktobra biciklima putuju za Novi Sad

Serbian News Media pre 3 sata
Studenti u blokadi će i biciklima ići iz Beograda na skup u Novom Sadu

Studenti u blokadi će i biciklima ići iz Beograda na skup u Novom Sadu

N1 Info pre 5 sati
Studenti u blokadi najavili da će biciklima ići u Novi Sad na komemoraciju

Studenti u blokadi najavili da će biciklima ići u Novi Sad na komemoraciju

Nedeljnik pre 4 sati
Rezolucija EP o Srbiji: Nadstrešnica, studenti i nasilje vlasti

Rezolucija EP o Srbiji: Nadstrešnica, studenti i nasilje vlasti

Radio 021 pre 5 sati
Studenti u blokadi najavili da će ići biciklima do Novog Sada na skup 1. novembra

Studenti u blokadi najavili da će ići biciklima do Novog Sada na skup 1. novembra

Novi magazin pre 4 sati
Studenti kreću biciklima iz Beograda na komemorativni skup u Novom Sadu

Studenti kreću biciklima iz Beograda na komemorativni skup u Novom Sadu

Radio 021 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

OEBSNovi SadStrazburIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Čačani uz vatromet i doboše pozdravili studente iz Novog Pazara (VIDEO)

Čačani uz vatromet i doboše pozdravili studente iz Novog Pazara (VIDEO)

Danas pre 21 minuta
(Mape) 30 dana debelog snega: U Beogradu?! Ova nedelja je totalna klimatska ludnica, a onda sledi opaka zima: U gradovima -12

(Mape) 30 dana debelog snega: U Beogradu?! Ova nedelja je totalna klimatska ludnica, a onda sledi opaka zima: U gradovima -12

Blic pre 51 minuta
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 83. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 83. kolu?

Danas pre 1 sat
Čale u Bundestagu

Čale u Bundestagu

Danas pre 2 sata
Studenti iz Novog Pazara pišu za Danas: Gde god da smo stali, čekala nas je dobrodošlica — i podsećanje zašto hodamo

Studenti iz Novog Pazara pišu za Danas: Gde god da smo stali, čekala nas je dobrodošlica — i podsećanje zašto hodamo

Danas pre 2 sata