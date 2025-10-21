RHMZ: Novo zahlađenje u Srbiji krajem nedelje, naoblačenje sa kišom i pljuskovima

U Srbiji će danas biti malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a duvaće slab i umeren, u košavskom području i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlju dostizati udare olujne jačine.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najviša temperatura kretaće se od 13 do 21 stepen. Uveče i krajem dana na severu i zapadu moguća je slaba, kratkotrajna kiša. U sredu i četvrtak umereno oblačno i toplije, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se samo u sredu na jugozapadu i jugu Srbije. RHMZ je naveo da se u četvrtak krajem dana na severu i zapadu, a tokom noći ka petku i u petak ujutru i pre podne i u ostalim krajevima očekuje jače naoblačenje sa