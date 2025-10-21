Japanski parlament izabrao Sanae Takaiči za prvu ženu na čelu vlade zemlje

Novi magazin pre 26 minuta  |  Beta
Japanski parlament izabrao Sanae Takaiči za prvu ženu na čelu vlade zemlje

Japanski parlament izabrao je danas ultrakonzervativnu Sanae Takaiči za prvu premijerku u zemlji, dan pošto je njena stranka sklopila koalicioni sporazum sa novim partnerom koji će, kako se očekuje, vladajući blok skrenuti dalje na desno.

Takaiči će zameniti Šigeru Išibu i prekinuti tromesečni politički vakum i svađe nastale posle katastrofalnog izbornog gubitka Liberalno demokratske stranke (LDP) u julu. Išiba koji je bio premijer samo godinu dana podneo je ostavku sa svojim kabinetom ranije tokom dana čime je otvoren put za njegovu naslednicu. LDP-ov savez sa desničarskoj Japanskom inovacionom partijom sa sedištem u Osaki, ili Išin no Kai, osigurao je njen dolazak na mesto premijera pošto
Ključne reči

LDPDemokratska strankaOsiguranjeJapan

